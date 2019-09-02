Переход Тайсона в «Милан» не состоится

Полузащитник «Шахтера» Тайсон не перейдет в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянский клуб сделал новое предложение, но руководство чемпионов Украины отказалось идти на компромиссы и требует 30 миллионов евро.

31-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при четырех голевых передачах. Ранее сообщалось, что им также интересуется «Рома».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр