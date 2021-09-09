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Переход полузащитника «Лестера» Менди в «Галатасарай» сорвался

08:13
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Переход полузащитника «Лестера» Нампали Менди на правах аренды в «Галатасарай» сорвался, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 29-летний француз не успел вовремя прибыть в Истанбул, чтобы завершить переход в турецкий клуб. Трансферное окно в Турции закрылось в ночь с 8 на 9 сентября.

Менди выступает за «Лестер» с лета 2016 года, в сезоне-2021/22 футболист не принял участия ни в одном матче «лис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего француза в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/nampalys-mendy-move-to-galatasaray-falls-through/

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Иван Торопцев все материалы автора

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