Переход полузащитника «Лестера» Менди в «Галатасарай» сорвался

Переход полузащитника «Лестера» Нампали Менди на правах аренды в «Галатасарай» сорвался, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 29-летний француз не успел вовремя прибыть в Истанбул, чтобы завершить переход в турецкий клуб. Трансферное окно в Турции закрылось в ночь с 8 на 9 сентября.

Менди выступает за «Лестер» с лета 2016 года, в сезоне-2021/22 футболист не принял участия ни в одном матче «лис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего француза в 8 миллионов евро.