Переход Погба обойдется "Реалу" в 270 миллионов фунтов, мадридский клуб не хочет тратить такие деньги

Трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" под вопросом из-за больших затрат на игрока, сообщают британские СМИ.

По данным Mirror, "Реал" рассчитывает, что "МЮ" запросит за игрока не менее 150 миллионов фунтов отступных. На его зарплату будет уходит 500 тысяч фунтов в неделю. Француз хочет заключить контракт как минимум на четыре года. В таком случае на зарплату уйдет 104 миллиона фунтов. На комиссионные агенту игрока Мино Райоле может уйти 15 миллионов фунтов. В итоге на игрока будет потрачено почти 270 миллионов. "Реал" на данный момент не готов на такие траты.

26-летний Поль Погба в прошлом сезоне провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

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