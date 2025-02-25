Переход Осимхена в «Манчестер Юнайтед» завершен на 95 процентов

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен, арендованный «Галатасараем», перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает Business Day.

По данным источника, переход нигерийского футболиста завершен на 95 процентов. «Красные дьяволы» готовы заплатить за него 75 миллионов евро. Осимхен должен вернуться в «Наполи» в конце сезона 2024/25, прежде чем оформить трансфер.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 26 матчей за «Галатасарай», в которых забил 20 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.