Sky Sports: переход Стерлинга в «Челси» зависит от цены

Переход нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в «Челси» зависит только от цены, сообщает корреспондент Sky Sports Дхармеш Шет.

«Не секрет, что «Челси» хочет Стерлинга. Все сводится к цене. «Сити» захочет хорошую компенсацию за нападающего, которому 27 лет и, который находится на своем пике. «Челси» будет давить на то, что у Стерлинга остался год по контракту. Поэтому ответ за «Сити».

«Сити» настолько уверен в своем успехе в АПЛ, что готовы вести переговоры с прямым конкурентом по титульной гонке», — сказал Шет.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Сити», забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт 27-летнего нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.