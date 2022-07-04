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Сегодня, 16:43

Sky Sports: переход Стерлинга в «Челси» зависит от цены

Руслан Минаев
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Переход нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в «Челси» зависит только от цены, сообщает корреспондент Sky Sports Дхармеш Шет.

«Не секрет, что «Челси» хочет Стерлинга. Все сводится к цене. «Сити» захочет хорошую компенсацию за нападающего, которому 27 лет и, который находится на своем пике. «Челси» будет давить на то, что у Стерлинга остался год по контракту. Поэтому ответ за «Сити».

«Сити» настолько уверен в своем успехе в АПЛ, что готовы вести переговоры с прямым конкурентом по титульной гонке», — сказал Шет.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Сити», забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт 27-летнего нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.

Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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