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Сегодня, 16:26

Переход форварда «Маккаби» Пьеро в «Локомотив» скорее всего не состоится

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Шансы начать переговоры между «Локомотивом» и «Маккаби» (Хайфа) по форварду Фратсди Пьеро маловероятны, сообщил One.co.il.

По сведениям источника, из-за близости окончательной даты регистрации на Еврокубки «Маккаби» не желает вести переговоры по Пьеро.

Ynet.co.il сообщил, что некий российский топ-клуб оценивает предложение по игроку в 2,5 миллиона евро и упоминает возможное удвоение зарплаты Пьеро, на данный момент зарабатывающего в районе 350 тысяч евро в сезон.

Ранее загребское «Динамо» активно интересовалось 28-летним гаитянином.

В сезоне-2022/23 Пьеро провел 52 матча, в которых забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Его действующий контракт с «Маккаби» рассчитан до лета 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

(Эли Швидлер)

ФК Локомотив (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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