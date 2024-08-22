Переход Дембеле в «Барселону» — главный трансферный провал в истории футбола по версии Goal

Портал Goal.com составил рейтинг главных трансферных провалов в истории футбола.

На первое место авторы поставили переход французского вингера Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» в 2017 году. Тогда каталонцы заплатили за футболиста 135 миллионов евро.

В итоге Дембеле провел за «Барселону» 185 матчей, забил 40 мячей и сделал 43 голевые передачи. Прошлым летом полузащитник вернулся во Францию, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ».

Кроме того, в тройку вошли еще два трансфера в ла лигу: на втором месте переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» (120 миллионов евро, 2019 год), а на третьем — Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» (135 миллионов евро, 2018).

Топ-10 трансферных провалов в истории по версиии Goal: