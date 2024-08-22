Переход Дембеле в «Барселону» — главный трансферный провал в истории футбола по версии Goal
Портал Goal.com составил рейтинг главных трансферных провалов в истории футбола.
На первое место авторы поставили переход французского вингера Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» в 2017 году. Тогда каталонцы заплатили за футболиста 135 миллионов евро.
В итоге Дембеле провел за «Барселону» 185 матчей, забил 40 мячей и сделал 43 голевые передачи. Прошлым летом полузащитник вернулся во Францию, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ».
Кроме того, в тройку вошли еще два трансфера в ла лигу: на втором месте переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» (120 миллионов евро, 2019 год), а на третьем — Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» (135 миллионов евро, 2018).
Топ-10 трансферных провалов в истории по версиии Goal:
- Усман Дембеле (Франция) — из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», 135 миллионов евро (2017 год)
- Эден Азар (Бельгия) — из «Челси» в мадридский «Реал», 120 (2019)
- Филиппе Коутиньо (Бразилия) — из «Ливерпуля» в «Барселону», 135 (2018)
- Поль Погба (Франция) — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», 105 (2016)
- Ромелу Лукаку (Бельгия) — из «Интера» в «Челси», 113 (2021)
- Жоау Феликс (Португалия) — из «Бенфики» в мадридский «Атлетико», 127 (2019)
- Николя Пепе (Кот-д'Ивуар) — из «Лилля» в «Арсенал», 80 (2019)
- Гарри Магуайр (Англия) — из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед», 87 (2019)
- Антуан Гризманн (Франция) — из «Атлетико» в «Барселону», 120 (2019)
- Альваро Мората (Испания) — из мадридского «Реала» в «Челси», 66 (2017)
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