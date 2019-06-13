Переговоры с "Ромой" по Понсе от "Спартака" ведет Цорн

По информации "СЭ", контакт с "Ромой" по поводу приобретения прав на 22-летнего атакующего разыгрывающего хавбека Эсекиеля Понсе поддерживает генеральный директор "Спартака" Томас Цорн. Аргентинец давно значился в списках селекционеров красно-белых, но в свое время римский клуб оказалась настойчивее. Правда, в этой команде у футболиста не пошло, и он был отдан в аренду в греческий АЕК.

По нашим данным, московский клуб предложил Понсе зарплату около 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

Переговоры находятся в решающей стадии, трансферная цена должна составить около 7 миллионов евро. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" близок к покупке Понсе. Им интересовался ЦСКА