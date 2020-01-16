Переговоры о переходе Кюрзава в «Арсенал» находятся на продвинутой стадии

«Арсенал» ведет переговоры о переходе защитника «ПСЖ» Левена Кюрзава. Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии. «Канониры» надеются извлечь выгоду из того, что летом контракт игрока истекает. «ПСЖ», чтобы получить деньги за игрока, необходимо продавать его зимой.

27-летний француз в текущем сезоне провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. Ранее он выступал за «Монако». До этого сообщалось об интересе к нему со стороны «Интера».