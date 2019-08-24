Пепе Рейна готов перейти в «Реал», если Кейлор Навас уйдет из команды

Голкипер «Милана» Пепе Рейна согласен на переход в «Реал». Мадридский клуб рассматривает 36-летнего испанца в качестве замену Кейлору Навасу, который намерен покинуть клуб, сообщает Marca.

«Милан» также готов отпустить опытного вратаря. Рейна получает в миланском клубе 6 миллионов евро в год и «россонери» хотят избавиться от дорогостоящего голкипера чей контракт истекает в 2021 году.

Пепе Рейна в прошлом сезоне провел 12 матчей за «Милан», пропустил 15 мячей и трижды отыграл «на ноль». Ранее он выступал за «Ливерпуль», «Наполи», «Вильярреал», «Барселону» и «Баварию».