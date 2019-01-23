23:56 23 января | Футбол — Трансферы

Пентек стал игроком "Милана"

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"Милан" объявил о переходе форварда Кшиштофа Пентека. Ранее футболист выступал за "Дженоа". Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

По имеющейся информации в СМИ, сумма трансфера составит 35 миллионов евро без учета бонусов. Сам футболист будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

Завтра футболист будет представлен на пресс-конференции. 23-летний поляк в текущем сезоне провел 21 матч за "Дженоа" и забил 19 мячей при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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