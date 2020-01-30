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Пентек прибыл в Берлин на медосмотр в «Герте»

15:50
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Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек прилетел в Берлин, сообщает Sky Deutschland. Ему предстоит пройти медосмотр перед переходом в «Герту».

Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности о переходе, а сумма трансфера составит 27 миллионов евро. «Милан» отказался от предложения «Тоттенхэма», так как клуб не устраивал вариант с арендой.

В сезоне-2019/20 27-летний поляк забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.

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