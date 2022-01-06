Пентек перейдет в «Фиорентину»

Форвард «Герты» Кшиштоф Пентек станет игроком «Фиорентины», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, договоренность о переходе достигнута. Согласованы и условия личного контракта. Речь идет о бесплатной аренде с правом выкупа за 15 миллионов евро. Интерес к игроку ранее проявлял его бывший клуб «Дженоа». В серии А он также выступал за «Милан».

26-летний поляк в текущем сезоне провел десять матчей за «Герту». В его активе один гол и один результативный пас. Напомним, за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.