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Пентек перейдет в «Фиорентину»

03:54
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Форвард «Герты» Кшиштоф Пентек станет игроком «Фиорентины», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, договоренность о переходе достигнута. Согласованы и условия личного контракта. Речь идет о бесплатной аренде с правом выкупа за 15 миллионов евро. Интерес к игроку ранее проявлял его бывший клуб «Дженоа». В серии А он также выступал за «Милан».

26-летний поляк в текущем сезоне провел десять матчей за «Герту». В его активе один гол и один результативный пас. Напомним, за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.

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Евгений Петров все материалы автора

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