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Пелле станет игроком «Пармы»

18:32
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Форвард Грациано Пелле перейдет в «Парму», сообщает Tuttomercatoweb. Он должен прибыть завтра, чтобы официально оформить переход. Футболист является свободным агентом, поэтому он сможет перейти вне трансферного окна.

Последним клубом 35-летнего нападающего был китайский «Шаньдун Лунэн». В текущем сезоне он провел 22 матча за команду и забил восемь мячей при двух голевых передачах. Итальянец ранее уже выступал за «Парму» (14 матчей, два гола).

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