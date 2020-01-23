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Педру перешел из «Фиорентины» во «Фламенго»

17:24

«Фламенго» взял в аренду нападающего «Фиорентины» Педру, сообщает официальный сайт «фиалок». Срок аренды рассчитан на сезон-2020, до 31 декабря 2020 года. «Фламенго» заплатит за арендное соглашение 1 миллион евро и имеет первоочередное право выкупа.

22-летний бразилец в текущем сезоне провел четыре матча за «Фиорентину». Ранее он выступал за «Флуминенсе» — принципиального соперника «Фла». В прошедшем сезоне «Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.

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