Педринью перейдет из «Бенфики» в «Шахтер»

Полузащитник «Бенфики» Педринью в летнее трансферное окно покинет команду. По информации Record, 23-летний бразилец продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Донецкий «Шахтер» заплатит за Педринью около 18 миллионов евро. За аналогичную сумму лиссабонский клуб купил игрока у «Коринтианс» в прошлом году.

В сезоне-2020/21 Педринью сыграл в 31 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.