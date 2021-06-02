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Педринью перейдет из «Бенфики» в «Шахтер»

06:21
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Полузащитник «Бенфики» Педринью в летнее трансферное окно покинет команду. По информации Record, 23-летний бразилец продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Донецкий «Шахтер» заплатит за Педринью около 18 миллионов евро. За аналогичную сумму лиссабонский клуб купил игрока у «Коринтианс» в прошлом году.

В сезоне-2020/21 Педринью сыграл в 31 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

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