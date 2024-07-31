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Стипиди: «Чемпионат Франции никчемный, швейцарский и австрийский сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал информацию возможном переходе армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ланс».

«У Сперцяна психология достаточно твердая, он на трансферные сказочки не ведется. Зачем ему уезжать в «Ланс»? Я понимаю, что Кузяев, которому сто лет в обед, хотел уехать из страны. Но так и надо было честно сказать. В поселке Витязево рядом с Анапой есть команда «Понтос» — наподобие «Гавра». Занимает она сейчас шестое место в чемпионате Краснодарского края. А «Ланс» какое место занял в лиге 1? Да и не считаю я, что этот чемпионат в топ-5 входит. Чемпионат Франции никчемный, швейцарский и австрийский сильнее», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Стипиди.

Ранее сообщалось, что «Ланс» готов предложить за Сперцяна 15 миллионов евро.

24-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Контракт хавбека с «быками» действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ланс
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