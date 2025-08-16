Павар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

НЕОМ обратился к защитнику «Интера» Бенжамену Павару с предложением начать переговоры, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб начнет переговоры с «Интером», если 29-летний француз согласится на переход в Саудовскую Аравию.

Действующий контракт Павара рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Павар в 38 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.