Агент Барбоза: «Зачем Хвиче переходить в «ПСЖ»? Ему лучше подходит «Барселона»

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» назвал команду, которая лучше всего подходит нападающему сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

— После матча с Португалией котировки Кварацхелии на трансферном рынке явно возросли?

— Не только его, но и многих футболистов сборной Грузии. Хвича и его партнеры показали, что они топовые футболисты, способные выступать на самом высоком уровне. Эта победа, конечно, повысит к ним интерес со стороны больших клубов.

— Ваш прогноз: Хвича летом окажется в «ПСЖ»?

— Не сильно верю в этот трансфер. Да и зачем ему уходить в «ПСЖ»? Это не его команда. Там он будет топтаться на месте.

— А какая его?

— Хвиче больше подходит «Барселона». «Реал»? Там слишком большая конкуренция. В «Барсе» будет в этом плане попроще.