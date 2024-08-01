Паскаль Гросс перешел из «Брайтона» в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс стал игроком «Боруссии», сообщается на официальном сайте дортмундцев.

Соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано до лета 2026 года.

«Для меня этот переход — огромное собыие, потому что я фанат Дортмунда с самого детства. Я постараюсь отплатить клубу за доверие своим выступлением и не могу дождаться возможности сыграть на «Сигнал Идуна Парк» со своими новыми партнерами по команде», — цитирует Гросса пресс-служба немецкого клуба.

Гросс выступал за «Брайтон» с 2017 года. На его счету 261 матч за «чаек» во всех турнирах, 32 забитых мяча и 52 голевых передачи.