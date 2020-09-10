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Партнер Миранчука по «Аталанте» отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии

19:09
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Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес отказался переходить в «Аль-Наср». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttomercatoweb, клуб из Саудовской Аравии предлагал за игрока 15 миллионов евро. Футболист мог зарабатывать 7,5 миллиона евро в год. Впрочем, он решил остаться в Бергамо.

32-летний аргентинский нападающий в прошедшем сезоне провел 46 матчей за «Аталанту» и забил восемь мячей при 18 голевых передачах. Напомним, за клуб из Бергамо с нового сезона будет выступать российский полузащитник Алексей Миранчук.

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