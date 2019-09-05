«Партизан» подписал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Марковича
08:40
Сербский полузащитник Лазар Маркович стал игроком «Партизана», сообщает официальный сайт клуба. Контракт будет действовать до лета 2022 года.
25-летний футболист перешел как свободный агент. В прошлом сезоне он играл за «Фулхэм» и провел один матч в чемпионате Англии. Ранее он также играл за «Ливерпуль», «Андерлехт», «Халл», «Спортинг» и «Фенербахче». В «Партизане» он начинал профессиональную карьеру.
? Lazar Markovi? arrives on a free transfer on a three-year deal.— Partizan Belgrade ?? (@FKPartizanEN) September 3, 2019
He's been on quite a journey.. Benfica, Liverpool, Fenerbahce, Sporting, Hull, Anderlecht, Fulham..
But there's no place quite like home. pic.twitter.com/2PG0QIExxw
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