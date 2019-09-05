«Партизан» подписал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Марковича

Сербский полузащитник Лазар Маркович стал игроком «Партизана», сообщает официальный сайт клуба. Контракт будет действовать до лета 2022 года.

25-летний футболист перешел как свободный агент. В прошлом сезоне он играл за «Фулхэм» и провел один матч в чемпионате Англии. Ранее он также играл за «Ливерпуль», «Андерлехт», «Халл», «Спортинг» и «Фенербахче». В «Партизане» он начинал профессиональную карьеру.