Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Партизан» подписал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Марковича

08:40
Теги:

Сербский полузащитник Лазар Маркович стал игроком «Партизана», сообщает официальный сайт клуба. Контракт будет действовать до лета 2022 года.

25-летний футболист перешел как свободный агент. В прошлом сезоне он играл за «Фулхэм» и провел один матч в чемпионате Англии. Ранее он также играл за «Ливерпуль», «Андерлехт», «Халл», «Спортинг» и «Фенербахче». В «Партизане» он начинал профессиональную карьеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир