«Парма» может арендовать защитника «Барселоны» Тодибо

Французский защитник «Барселоны» Жан Клер Тодибо не получает игрового времени в «Бенфике», где играет на правах аренды, и может уйти в «Парму», сообщает Sky Sports.

21-летний футболист сыграл лишь в одном кубковом матче за «Бенфику». Ранее главный тренер команды публично заявлял, что «Тодибо не хватает физических и тактических кондиций». «Парма» готова предоставить молодому французу больше игрового времени.

Тодибо перешел в «Барселону» в январе 2019 из «Тулузы» за 1 миллион евро. Аренда в «Парму» может стать уже третьей для француза. Помимо «Бенфики» защитник уходил в аренду в «Шальке».