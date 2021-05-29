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«Парма» хочет вернуть Буффона

00:35
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может стать игроком «Пармы», утверждает Sky Sport.

По информации источника, в клубе намерены вернуть 43-летнего итальянского футболиста, который выступал за команду с 1995 по 2001-й.

Ранее стало известно, что Буффон покинет туринцев после сезона-2020/21. Его контракт с «Ювентусом» истекает в конце июня.

В прошедшем сезоне Буффон провел 14 матчей за «бьянконери» и пропустил 9 мячей.

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