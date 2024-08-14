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Сегодня, 07:35

Парфенов не исключил интерес «Актобе» к Дзюбе и Джикии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов заявил, что клуб мог бы быть заинтересован в подписании контрактов с экс-форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и бывшим защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Дзюба и Джикия могут быть интересны «Актобе». Однако у нас заявка легионеров заполнена — с нынешнего сезона в Казахстане россияне и беларусы являются легионерами», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

Джикия и Дзюба летом стали свободными агентами после истечения контрактов со «Спартаком» и «Локомотивом» соответственно.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Актобе
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