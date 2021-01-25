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Папастатопулос перешел из «Арсенала» в «Олимпиакос»

21:24
Сократис Папастатопулос. Фото ФК "Олимпиакос"
Сократис Папастатопулос. Фото ФК "Олимпиакос"
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Защитник сборной Греции Сократис Папастатопулос перешел из «Арсенала» в «Олимпиакос», сообщает официальный сайт клуба из Пирея. 32-летний футболист заключил соглашение до конца сезона-2022/23.

В январе Папастатопулос расторг соглашение с «Арсеналом» и, таким образом, достался «Олимпиакосу» бесплатно.

Защитник возвращаеся в Грецию спустя 12 с половиной лет: в 2008 году он перешел из родного АЕК в итальянский «Дженоа». Также в его карьере были «Милан», «Вердер», дортмундская «Боруссия». В «Арсенале» Папастатопулос выступал с 2018 года.

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