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Сегодня, 11:11

ПАОК подтвердил скорый трансфер Чалова

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Вице-президент ПАОК Кириакос Кириакос подтвердил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов близок к переходу в греческий клуб.

Ранее игрок армейцев в своих соцсетях попрощался с армейским клубом и его болельщиками.

«Чалов в Салониках. Все детали согласованы, ему осталось пройти медосмотр, и после этого в районе трех часов дня по местному времени он подпишет контракт с нашим клубом на три года», — цитирует Кириакоса Sport24.
26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: Sport24
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