ПАОК близок к подписанию защитника «Дженоа» Вольякко

ПАОК намерен подписать защитника «Дженоа» Алессандро Вольякко, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 26-летний итальянец неохотно соглашался на переезд в Грецию, однако теперь готов согласиться на трансфер. Предполагается, что это будет аренда с возможностью выкупа в конце сезона.

В сезоне-2024/25 Вольякко в 24 матчах забил 2 гола. Его контракт с «Дженоа» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.