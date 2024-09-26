«Паниониос» объявил о заключении контракта с Черышевым

Греческий «Паниониос» объявил о подписании российского полузащитника Дениса Черышева.

33-летний игрок заключил контракт с выступающим во второй по силе лиги страны клубом сроком на 1 год. Черышев будет выступать в новой команде под номером 26.

Предыдущим клубом россиянина была «Венеция», за которую он выступал с 2022 по 2024 год. С минувшего июля полузащитник находился в статусе свободного агента.

Черышев на протяжении карьеры также играл за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». На его счету 33 матча и 12 голов за сборную России.