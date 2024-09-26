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Сегодня, 23:06

«Паниониос» объявил о заключении контракта с Черышевым

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Денис Черышев в игре за сборную России.
Фото Global Look Press

Греческий «Паниониос» объявил о подписании российского полузащитника Дениса Черышева.

33-летний игрок заключил контракт с выступающим во второй по силе лиги страны клубом сроком на 1 год. Черышев будет выступать в новой команде под номером 26.

Предыдущим клубом россиянина была «Венеция», за которую он выступал с 2022 по 2024 год. С минувшего июля полузащитник находился в статусе свободного агента.

Черышев на протяжении карьеры также играл за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». На его счету 33 матча и 12 голов за сборную России.

Денис Черышев
ФК Паниониос
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