Пальинья может вернуться в «Фулхэм»

«Фулхэм» заинтересован в трансфере полузащитника «Баварии» Жоао Пальиньи, сообщает Sky Sports.

По данным источника, у «Фулхэма» могут серьезно измениться планы на летнее трансферное окно. 29-летний португалец не смог добиться успеха в своем первом сезоне в «Баварии». Теперь он может вернуться в «Фулхэм», при том, что главный тренер «дачников» Марко Силва никогда не скрывал своего восхищения игроком сборной Португалии.

Пальинья играл за «Фулхэм» в 2022-2024 годах.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.