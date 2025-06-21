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21 июня 2025, 04:21

Пальинья может вернуться в «Фулхэм»

Павел Лопатко

«Фулхэм» заинтересован в трансфере полузащитника «Баварии» Жоао Пальиньи, сообщает Sky Sports.

По данным источника, у «Фулхэма» могут серьезно измениться планы на летнее трансферное окно. 29-летний португалец не смог добиться успеха в своем первом сезоне в «Баварии». Теперь он может вернуться в «Фулхэм», при том, что главный тренер «дачников» Марко Силва никогда не скрывал своего восхищения игроком сборной Португалии.

Пальинья играл за «Фулхэм» в 2022-2024 годах.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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