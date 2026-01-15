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15 января, 04:06

Пакета хочет уйти из «Вест Хэма» во «Фламенго»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета сообщил руководству клуба о своем желании покинуть клуб и перейти во «Фламенго», написал в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, несколько дней назад бразильский клуб и 28-летний бразилец согласовали условия контракта. В ближайшее время «Фламенго» проведет переговоры с «Вест Хэмом».

Действующий контракт Пакеты с «Вест Хэмом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Пакета сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

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Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фламенго
Лукас Пакета
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