Пакета хочет уйти из «Вест Хэма» во «Фламенго»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета сообщил руководству клуба о своем желании покинуть клуб и перейти во «Фламенго», написал в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, несколько дней назад бразильский клуб и 28-летний бразилец согласовали условия контракта. В ближайшее время «Фламенго» проведет переговоры с «Вест Хэмом».

Действующий контракт Пакеты с «Вест Хэмом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Пакета сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.