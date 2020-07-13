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Паццини может перейти в «Монцу», которой владеет Берлускони

13 июля 2020, 21:21
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Нападающий «Вероны» Джампаоло Паццини может продолжить карьеру в «Монце», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, «Монца», которая впервые вышла в серию Б, интересуется 35-летним итальянцем. Ранее клуб, которым владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, пытался подписать Златана Ибрагимовича и Марио Балотелли.

В текущем сезоне Паццини провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Его контракт заканчивается этим летом.

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