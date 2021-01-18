Ойеволе вернулся в «Оренбург»
Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе стал игроком «Оренбурга», сообщает пресс-служба ФНЛ.
38-летний футболист уже находится в расположении «Оренбурга», который проходит сбор в Турции.
Ранее игрок выступал за «Оренбург» с 2013 по 2019 год и провел в составе команды 173 матча, забив 12 голов. В текущем сезоне Тинькофф РПЛ он сыграл 12 матчей в составе «Тамбова».
На зимнюю паузу «Оренбург» ушел на третьем месте в турнирной таблице с 54 очками. У «Крыльев» 55 очков, у «Олимпийца» — 58.
Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе вернулся в «Оренбург». Футболист уже выступал за команду из Оренбурга, защищая ее цвета с 2013-го по 2019 год и сыграл 173 матча, забив 12 голов. После чего перебрался в «Тамбов». 38-летний игрок уже прибыл на сбор... https://t.co/I4XGh2CNOZ pic.twitter.com/LkvG2jBau7— ФНЛ (@FNLeague) January 18, 2021
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