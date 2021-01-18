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Ойеволе вернулся в «Оренбург»

15:49
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Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе стал игроком «Оренбурга», сообщает пресс-служба ФНЛ.

38-летний футболист уже находится в расположении «Оренбурга», который проходит сбор в Турции.

Ранее игрок выступал за «Оренбург» с 2013 по 2019 год и провел в составе команды 173 матча, забив 12 голов. В текущем сезоне Тинькофф РПЛ он сыграл 12 матчей в составе «Тамбова».

На зимнюю паузу «Оренбург» ушел на третьем месте в турнирной таблице с 54 очками. У «Крыльев» 55 очков, у «Олимпийца» — 58.

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