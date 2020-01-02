«Овьедо» может арендовать Лунина у «Реала»

«Овьедо» проявляет интерес к голкиперу «Реала» Андрею Лунину, сообщают испанские СМИ. Вратарь выступает в аренде за «Вальядолид».

Как информирует Pucela Fichales, этот вариант в числе тех, которые нравятся руководству «Реала», так как голкипер здесь будет получать необходимую игровую практику. При этом источник подтверждает другие варианты, которые упоминались в прессе- «Альмерия» и «Днепр-1».

20-летний украинец в текущем сезоне провел один матч за «Вальядолид» в Кубке Испании. В ла лиге он не сыграл ни разу. Ранее вратарь играл в аренде за «Леганес».