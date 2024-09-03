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Сегодня, 09:35

Отец Митая — об аренде игрока в «Аль-Иттихад»: «Клубы должны были договориться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Лин Митай, отец защитника «Локомотива» Марио Митая, ответил на вопрос «СЭ» об аренде футболиста в «Аль-Иттихад».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» отдал Митая в платную аренду в «Аль-Иттихад».

«Клубы должны были договориться, раз трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось ночью», — сказал Митай-старший «СЭ».

20-летний Марио Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. На Евро-2024 защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.

ФК Аль-Иттихад
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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