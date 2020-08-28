Отец Месси рассказал, где форвард продолжит карьеру

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, признался, что его сын продолжит карьеру в «Манчестер Сити», сообщает L'Equipe.

По данным источника, в пятницу, 28 августа, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провел переговоры с Хорхе Месси, в ходе которых отец 33-летнего аргентинца сказал, что сын сделал выбор в пользу «Манчестер Сити», и вариант с переездом в Париж они не будут рассматривать.

Ранее появилась информация, что 33-летний аргентинец отправил факс руководству «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб. За каталонцев он выступает всю профессиональную карьеру.

В прошлом сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.