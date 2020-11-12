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Отец Месси опроверг переговоры с «ПСЖ» по поводу сына

02:44
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Отец и агент форварда «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе в Instagram опроверг информацию о переходе сына в «ПСЖ». В историях он опубликовал скриншот заметки, в которой говорится о возможности такого перехода.

Лионель Месси (слева) и&nbsp;Неймар.Месси воссоединится с Неймаром. Аргентинец сменит «Барсу» на «ПСЖ»?

В среду в ESPN появилась информация о том, что отец Месси ведет переговоры. Парижский клуб готов рассмотреть вариант с переходом игрока, когда стороны смогут действовать в открытую.

Ранее футболист подал прошение об уходе из команды, но «Барселона» отказала ему. В клубе заявили, что потенциальный покупатель должен заплатить не менее 700 миллионов евро. По окончании текущего сезона игрок может покинуть «Барсу» бесплатно.

33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барселону» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

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