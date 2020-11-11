ESPN: Отец Месси обсуждает возможность перехода в «ПСЖ»

Хорхе Месси, отец и агент форварда «Барселоны» Лионеля Месси общался представителями «ПСЖ», сообщает ESPN.

По данным источника, они обсуждают возможность перехода игрока. При этом официально переговоры могут начаться только в январе, за полгода до истечения его контракта с «Барсой». Парижский клуб готов рассмотреть вариант с переходом игрока, когда стороны смогут действовать в открытую.

Ранее футболист подал прошение об уходе из команды, но «Барселона» отказала ему. В клубе заявили, что потенциальный покупатель должен заплатить не менее 700 миллионов евро. По окончании текущего сезона игрок может покинуть «Барсу» бесплатно.

33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барселону» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.