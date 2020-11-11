Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

ESPN: Отец Месси обсуждает возможность перехода в «ПСЖ»

20:18
Лионель Месси. Фото onefootball.com.
Лионель Месси. Фото onefootball.com.
Теги:

Хорхе Месси, отец и агент форварда «Барселоны» Лионеля Месси общался представителями «ПСЖ», сообщает ESPN.

По данным источника, они обсуждают возможность перехода игрока. При этом официально переговоры могут начаться только в январе, за полгода до истечения его контракта с «Барсой». Парижский клуб готов рассмотреть вариант с переходом игрока, когда стороны смогут действовать в открытую.

Ранее футболист подал прошение об уходе из команды, но «Барселона» отказала ему. В клубе заявили, что потенциальный покупатель должен заплатить не менее 700 миллионов евро. По окончании текущего сезона игрок может покинуть «Барсу» бесплатно.

33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барселону» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир