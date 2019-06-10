Отец Дзагоева прокомментировал слухи об интересе мексиканского "Тигреса"

Отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Тарел рассказал, что его сын сейчас находится в Москве, сообщает "Комсомольская правда". Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний россиянин может перейти в мексиканский "Тигрес".

Тарел отметил, что полузащитник ничего не рассказывал ему о своем будущем.

– Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал, – приводит слова Тарела Дзагоева "Комсомольская правда".

В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

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