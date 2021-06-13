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Оспина может покинуть «Наполи», вратарем интересуется «Аталанта»

03:53
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Вратарь «Наполи» Давид Оспина может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 32-летний колумбиец намерен покинуть неаполитанский клуб после Кубка Америки. Голкипером иетересуются «Аталанта» и «Фиорентина».

В минувшем сезоне Оспина провел 23 матча, в которых пропустил 21 мяч и 10 раз сыграл на ноль.

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