«Основные вопросы решали с Грановской». Газизов о переговорах «Спартака» с «Челси» по Мозесу
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о том, как велись переговоры с «Челси» по переходу хавбека Виктора Мозеса.
— Покупать у «Челси» сложнее, чем продавать в «Манчестер Сити»?
— Это разные моменты. Во-первых, у «Челси» мы никого не покупали, мы договорились. Не могу сказать, что переговоры были легкие, но они были теплые. Договорились достаточно быстро. К 5 октября мы уже были уверены в сделке.
— Это были личные переговоры с директором «Челси» Мариной Грановской?
— С Мариной мы тоже разговаривали. Основные вопросы решали с ней.
— Расскажите про нее?
— Сильный менеджер. Больше ничего не могу сказать. Что еще сказать о человеке, который достаточно удачно работает в «Челси». (Севастиан Терлецкий)
29-летний Мозес проведет остаток сезона-2020/21 в составе красно-белых на правах аренды.
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