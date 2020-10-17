«Основные вопросы решали с Грановской». Газизов о переговорах «Спартака» с «Челси» по Мозесу

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о том, как велись переговоры с «Челси» по переходу хавбека Виктора Мозеса.

— Покупать у «Челси» сложнее, чем продавать в «Манчестер Сити»?

— Это разные моменты. Во-первых, у «Челси» мы никого не покупали, мы договорились. Не могу сказать, что переговоры были легкие, но они были теплые. Договорились достаточно быстро. К 5 октября мы уже были уверены в сделке.

— Это были личные переговоры с директором «Челси» Мариной Грановской?

— С Мариной мы тоже разговаривали. Основные вопросы решали с ней.

— Расскажите про нее?

— Сильный менеджер. Больше ничего не могу сказать. Что еще сказать о человеке, который достаточно удачно работает в «Челси». (Севастиан Терлецкий)

29-летний Мозес проведет остаток сезона-2020/21 в составе красно-белых на правах аренды.