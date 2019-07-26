Оскар заявил, что провел переговоры с "Миланом" и "Интером"

Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии. Он отметил, что общался с представителями "Милана" и "Интера".

- В последние недели я общался с двумя миланскими клубами, - цитирует бразильца Football Italia. - Не могу раскрыть детали, но хочу сказать одно: я хочу играть в Италии.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 28 матчей за "Шанхай СИПГ" и забил 10 мячей при 16 голевых передачах. Ранее он также выступал за "Челси".

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