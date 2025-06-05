Осимхен отказался переходить в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отказался переходить в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

В четверг, 5 июня стало известно, что клуб из Саудовской Аравии предложил 70 миллионов евро за 26-летнего нигерийца, однако переговоры с самим футболистом закончились неудачно.

В сезоне-2024/25 Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Форвард забил 37 голов и сделал 8 результативных передач в 41 матче за турецкую команду во всех турнирах.