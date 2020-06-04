Осимен опроверг информацию о переходе в «Наполи»

Форвард «Лилля» Виктор Осимен опроверг сообщения о возможном переходе в «Наполи».

— Множество фальшивых новостей о том, что я согласен на трансфер в «Наполи», вызывает отвращение, — приводит слова Осимена Omasports.com. — Я удивлен журналистам, которые говорят, что они профессионалы. Я нахожу это удивительным.

Пожалуйста, не обращайте внимания на любые фальшивые новости. Когда придет время моего перехода, вы услышите это от меня напрямую.

21-летний нигериец в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Лилль» и забил 18 мячей при шести голевых передачах.