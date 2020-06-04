Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Осимен опроверг информацию о переходе в «Наполи»

19:36
Теги:

Форвард «Лилля» Виктор Осимен опроверг сообщения о возможном переходе в «Наполи».

— Множество фальшивых новостей о том, что я согласен на трансфер в «Наполи», вызывает отвращение, — приводит слова Осимена Omasports.com. — Я удивлен журналистам, которые говорят, что они профессионалы. Я нахожу это удивительным.

Пожалуйста, не обращайте внимания на любые фальшивые новости. Когда придет время моего перехода, вы услышите это от меня напрямую.

21-летний нигериец в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Лилль» и забил 18 мячей при шести голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир