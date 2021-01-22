«Орландо» арендовал вратаря «Тоттенхэма» Остина

Вратарь «Тоттенхэма» Брэндон Остин продолжит карьеру в «Орландо», сообщается на официальном сайте клуба.

Аренда 22-летнего англичанина рассчитана на один сезон МЛС.

Остин является воспитанником «Тоттенхэма» и игроком сборной Англии U21. В молодежной АПЛ вратарь провел 8 матчей, в которых пропустил 16 мячей и дважды сыграл на ноль.