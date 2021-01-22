«Орландо» арендовал вратаря «Тоттенхэма» Остина
18:16
Вратарь «Тоттенхэма» Брэндон Остин продолжит карьеру в «Орландо», сообщается на официальном сайте клуба.
Аренда 22-летнего англичанина рассчитана на один сезон МЛС.
Остин является воспитанником «Тоттенхэма» и игроком сборной Англии U21. В молодежной АПЛ вратарь провел 8 матчей, в которых пропустил 16 мячей и дважды сыграл на ноль.
Brandon Austin has joined @OrlandoCitySC on loan for the duration of the @MLS season, subject to international clearance.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 22, 2021
Best of luck, @baustin__! ? #THFC ?? #COYS pic.twitter.com/hXq4XPD0LP
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