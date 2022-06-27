Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 06:30

Ориги в понедельник прилетит в Италию, чтобы подписать контракт с «Миланом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард Дивок Ориги в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 27-летний бельгиец в понедельник прилетит в Милан, чтобы пройти медобследование перед подписанием контракта.

Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. 30 июня 2022-го форвард станет свободным агентом. В минувшем сезоне Ориги провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Дивок Ориги
ФК Ливерпуль
ФК Милан
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
Каких игроков ищут «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» и зачем. Футбольный менеджер Александр Маньяков — о топ-клубах России на трансферном рынке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Базель» арендовал форварда Зеки у «Лозанны»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости