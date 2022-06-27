Ориги в понедельник прилетит в Италию, чтобы подписать контракт с «Миланом»

Форвард Дивок Ориги в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 27-летний бельгиец в понедельник прилетит в Милан, чтобы пройти медобследование перед подписанием контракта.

Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. 30 июня 2022-го форвард станет свободным агентом. В минувшем сезоне Ориги провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.