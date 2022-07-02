«Оренбург» объявил о переходе хавбека сборной Коста-Рики Марина

Полузащитник «Депортиво Саприсса» Джимми Марин подписал контракт с «Оренбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки контракта с 24-летним хавбеком сборной Коста-Рики не сообщаются.

В минувшем сезоне Марин провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Также игрок выступал за клубы «Эредиана», «Белен», «Хапоэль» из Баэр-Шевы и «Ашдод».