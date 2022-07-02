«Оренбург» объявил о переходе хавбека сборной Коста-Рики Марина
Полузащитник «Депортиво Саприсса» Джимми Марин подписал контракт с «Оренбургом», сообщается на официальном сайте клуба.
Сроки контракта с 24-летним хавбеком сборной Коста-Рики не сообщаются.
В минувшем сезоне Марин провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Также игрок выступал за клубы «Эредиана», «Белен», «Хапоэль» из Баэр-Шевы и «Ашдод».
Джимми Марин (Коста-Рика). Полузащитник 1997 г.р.— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 2, 2022
Выступал за клубы Коста-Рики «Депортиво Саприсса» (Сан-Хосе), «Эредиана» (Эредия), «Белен», израильские «Хапоэль» (Баэр-Шева) и «Ашдод», а также за национальную сборную Коста-Рики. pic.twitter.com/66HdSgWKnJ
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