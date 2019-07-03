"Оренбург" интересуется защитником тель-авивского "Хапоэля", у которого есть российского гражданство

Центральный защитник тель-авивского "Хапоэля" Эди Готлиб получил предложение от "Оренбурга".

В 2017 году 26-летний футболист был близок к переходу в "Уфу". Как сообщали израильские СМИ, cтороны не смогли договориться, потому что "Хапоэль" настаивал на выплате 500 000 евро единовременно, а уфимцы предлагали разбить сумму на два платежа.

Отметим, что у Готлиба помимо израильского есть и российское гражданство, за счет которого в случае перехода он не будет считаться в РПЛ легионером.

Трансферная стоимость защитника по данным transfermarkt cоставляет 500 тысяч евро, а контракт с "Хапоэлем" действует до 30 июня 2020 года. В прошлом сезоне Готлиб провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил один гол. (Эли Швидлер)