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Сегодня, 11:05

«Оренбург» и «Крылья Советов» договорятся о выплатах за переход Сычевого в середине января

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Оренбурга» Сергей Афанасьев заявил, что клуб договорится с «Крыльями Советов» о выплатах за трансфер нападающего Владимира Сычевого после новогодних праздников.

«Мы договариваемся по поводу выплат, клуб их еще не получил. Договориться планируем после новогодних праздников», — приводит слова Афанасьева ТАСС.

25 декабря «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 26-летним нападающим на 3,5 года.

В текущем сезоне Сычевой провел 19 матчей за «Оренбург» во всех сезонах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/16735813
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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