Опубликован факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его

TyC Sports опубликовал фотографию факса, в котором форвард «Барселоны» Лионель Месси подал запрос об уходе из команды.

«Я, Лионель Андрес Месси Куккуттини, подаю запрос о расторжении контракта с вашим выдающимся клубом на основании пункта 24, дающего мне такое право, — говорится в заявлении игрока. — Я ценю те возможности для профессионального и личного роста, которые я получил, работая здесь, но по личным причинам я принял это тяжелое решение, которое, я надеюсь, будет принято руководством этого клуба наилучшим образом».

В клубе ранее подтвердили получение заявления от Месси и сообщили, что для ухода игрока нет юридических оснований, так как опция расторжения контракта по его инициативе действовала до 30 мая.

Сумма отступных в контракте игрока — 700 миллионов евро. По некоторым данным, «Барса» может отпустить его за 222 миллиона.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.